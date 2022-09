Doden en ruim honderd gewonden door supertyfoon in Japan

‘De dood van twee mensen is bevestigd en nog twee mensen die zijn aangetroffen ‘vertoonden geen teken van leven’’, zei een woordvoerder van de regering dinsdag. Ook wordt nog zeker één persoon vermist. 140.000 huishoudens zaten dinsdagochtend (lokale tijd) nog zonder stroom, waarvan het merendeel op het eiland Kyushu.

De supertyfoon kwam zondagavond aan land in de zuidwestelijke stad Kagoshima op Kyushu. De tyfoon veroorzaakte hevige regenval in het gebied, voordat deze verder trok langs de westkust. In 24 uur tijd viel er in de regio Miyazaki de hoeveelheid regen die normaal in een maand tijd valt. Door het noodweer vielen onder meer veel bomen om en werden ramen ingeslagen. Inmiddels is Nanmadol afgezwakt tot een extratropische cycloon en via de noordoostkust weer richting zee getrokken.

De autoriteiten in het zuidwesten van Japan hadden ruim 4 miljoen inwoners opgeroepen tot evacuatie vanwege de supertyfoon. Het Japanse weerbureau gaf dit weekend een zeldzame ‘speciale waarschuwing’ uit voor de regio’s Kagoshima en Miyazaki. Het ging om een waarschuwing die alleen wordt uitgegeven als er weersomstandigheden worden verwacht die zich doorgaans slechts één keer in meerdere decennia voordoen.

Volgens de weerdienst was er een kans op ‘ongeëvenaard’ gevaar door de harde wind, stormvloeden en stortregens. De weerdienst waarschuwde voor een recordhoeveelheid regen, waardoor rivieren mogelijk konden overstromen en aardverschuivingen konden ontstaan.