AEX-index koerst af op positief begin Prinsjesdag

Ook zijn het kabinet en de energiebedrijven het naar verluidt eens geworden over een prijsplafond voor energie tot eind 2023. De maatregel gaat gelden vanaf 1 januari, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag. Met het prijsplafond is tussen de 6 miljard en 10 miljard euro gemoeid.

De beurshandel staat verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Op woensdag volgt het rentebesluit en wordt de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd, om de hoge inflatie te bestrijden.

In Azië lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag winsten zien na het late herstel op Wall Street. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, sloot de Nikkei 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 1 procent hoger. In Japan liep de inflatie in augustus op tot het hoogste niveau in acht jaar en in China hield de centrale bank de rentetarieven ongewijzigd.

Op Beursplein 5 zal het aandeel Adyen mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC haalden het betaalbedrijf van hun kooplijst af. Air France-KLM liet weten dat de onderhoudstak van de luchtvaartcombinatie de overeenkomst op het vlak van motorenonderhoud met de Chinese luchtvaartmaatschappij China Airlines heeft uitgebreid.

De Europese beurzen begonnen de week gemengd. De AEX sloot maandag 0,1 procent hoger op 665,43 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 912,50 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,9 procent en Parijs verloor 0,3 procent. In Londen bleven de financiële markten dicht vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth II. In New York eindigde de Dow-Jonesindex 0,6 procent in de plus op 31.019,68 punten. De S&P 500 steeg 0,7 procent en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent.

De euro was 1,0018 dollar waard, tegen 1,0003 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 85,76 dollar. Ook Brentolie werd 0,1 procent duurder op 92,09 dollar per vat.