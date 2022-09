Britten beloven Oekraïne in 2023 zeker 2,3 miljard pond steun

Het Verenigd Koninkrijk geeft in 2023 minstens zoveel geld uit aan militaire hulp voor Oekraïne als het dit jaar heeft gedaan. Dat zei de Britse premier Liz Truss tegen SkyNews, voorafgaand aan haar reis naar New York om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het VK heeft Oekraïne dit jaar tot dusverre met 2,3 miljard pond (2,6 miljard euro) gesteund.

‘Mijn boodschap aan het Oekraïense volk is deze: het VK blijft achter jullie staan, bij elke stap die jullie nemen. Jullie veiligheid is onze veiligheid’, zei Truss.

De oorlog in Oekraïne is een van de belangrijkste onderwerpen in New York. Truss zal de oorlog ook bespreken met de presidenten Joe Biden van de Verenigde Staten en Emmanuel Macron van Frankrijk.