Orkaan Fiona passeert Dominicaanse Republiek en wint aan kracht

Orkaan Fiona heeft aanzienlijke schade veroorzaakt toen hij maandag over de Dominicaanse Republiek trok. Dinsdag beweegt de orkaan verder naar het noorden, in de richting van de Turks- en Caicoseilanden. Boven het koudere water van de Atlantische Oceaan wint de storm naar verwachting verder aan kracht. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) waarschuwt dat Fiona uitgroeit tot een orkaan van de derde categorie.

Het passeren van de orkaan ging gepaard met zware regenval en windsnelheden van 155 kilometer per uur. Wegen overstroomden of raakten geblokkeerd door omgewaaide bomen en elektriciteitspalen. Volgens de autoriteiten zijn verschillende dorpen in het oosten van het land onbereikbaar geworden en zijn zo’n 12.000 mensen ontheemd. Voor zover bekend viel er een dode. Ongeveer 11.000 mensen zitten zonder stroom. Ook in de bij toeristen populaire badplaats Punta Cana is de elektriciteit uitgevallen. De plaats ligt op de meest oostelijke punt van de Dominicaanse Republiek, niet ver van waar Fiona maandagochtend aan land kwam.

Zondag zorgde de orkaan al voor grote problemen op Puerto Rico. Rivieren traden buiten hun oevers door de harde regens en op het hele eiland viel de stroom uit. Waarschijnlijk gaat het nog dagen duren voordat iedereen weer elektriciteit heeft. Ook regent het nog altijd op het eiland.