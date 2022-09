Prinses Amalia maakt voor eerst opwachting op Prinsjesdag

Prinses Amalia is dinsdag voor het eerst aanwezig bij Prinsjesdag. De 18-jarige prinses, die bij deze gelegenheid nog geen officiële taken hoeft uit te voeren, vergezelt haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Na twee jaar met coronamaatregelen wordt Prinsjesdag dinsdag weer als vanouds gehouden met de traditionele koetsrit van de koning en koningin door Den Haag. Door de renovatie van de Ridderzaal leidt die rit dit keer naar de Koninklijke Schouwburg waar de koning de troonrede voordraagt.

De afgelopen twee jaar werd de zogeheten Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag in de Grote Kerk gehouden vanwege de coronamaatregelen. In die kerk konden de aanwezige ministers, staatssecretarissen, Eerste en Tweede Kamerleden 1,5 meter afstand houden. In de Ridderzaal, waar de koning gebruikelijk de troonrede voorleest, kon dat niet.

Eind vorig jaar beleefde Amalia haar eerste officiële plechtigheid als prinses. Op 8 december, een dag na haar achttiende verjaardag, nam de oudste dochter van het koninklijk paar zitting in de Raad van State. Zij werd daar door haar vader binnengeleid, zoals dat officieel heet. Amalia gaf daar ook een toespraak.