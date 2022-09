Britse periode van nationale rouw ten einde

De vlaggen op overheidsgebouwen hingen halfstok, er waren herdenkingen en mensen konden condoleanceregisters tekenen. Duizenden mensen kwamen de afgelopen periode naar Buckingham Palace om hun respect te betuigen en reclameborden in het hele land werden vervangen door eerbetuigingen aan haar leven.

Maandag was het afscheid van de vorstin met een uitvaartdienst in Westminster Abbey in Londen. Elizabeth is maandagavond samen met haar man Philip bijgezet in de King George VI Memorial Chapel in Windsor na een besloten dienst.

De leden van de koninklijke familie en het personeel en de vertegenwoordigers van het koninklijk huis blijven in rouw tot 26 september, zeven dagen na de begrafenis. Tot 27 september 08.00 uur in de ochtend (lokale tijd) blijft de vlag op de koninklijke gebouwen halfstok hangen.