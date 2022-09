MKB-Nederland niet te spreken over looneis FNV

De looneis van vakbond FNV, die een automatische prijscompensatie in de lonen wil zien, is ‘gigantisch stom’. Dat vindt Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland, in een reactie op de voorstellen van de bond. Een automatische compensatie zou nu neerkomen op een loonsverhoging met 12 procent.

Vonhof uitte zijn zorgen maandagavond bij tv-programma Nieuwsuur. Eerder op de dag deed hij ook al zijn beklag op Radio 1 bij WNL Haagse Lobby.

Volgens De MKB-voorman moet er een duidelijke scheiding komen tussen energie-inflatie en gewone inflatie. Bij de hogere energierekening zouden maatregelen van de overheid soelaas moeten bieden. De gewone inflatie zouden werkgevers wel kunnen compenseren. ‘Alles bij elkaar optellen is gigantische stom’, aldus Vonhof.

Gestegen kosten

Hij somt op dat ondernemers al met gestegen kosten te maken hebben. Naast loondruk gaat het dan ook om huren, grondstoffen, belastingen en andere kosten die oplopen. Vaak kunnen bedrijven de prijzen niet verhogen vanwege contractuele afspraken. Ook is de situatie per sector en per bedrijf verschillend. Daarom is maatwerk nodig.

Eerder liet ook VNO-NCW zich al negatief uit over de vakbondseis. Daarbij werd gewezen naar de langjarige pijn die in de jaren 70 werd gevoeld toen een automatische prijscompensatie een forse loon-prijsspiraal op gang bracht. Hogere lonen werden doorberekend in de prijzen waardoor alles nog duurder werd wat weer tot hogere looneisen leidde. Ook de concurrentiepositie van Nederland stond toen onder druk.

Vonhof zat eerder op maandag met het kabinet en de vakbonden om tafel om over oplossingen voor de huidige problemen te praten. Hij verwacht dat er nog wel iets voor ondernemers in het vat zit.