Oproep aan minister Helder voor noodfonds sportsector

Voor de sportsector moet een noodfonds komen om te voorkomen dat nog meer personeel verdwijnt. Vakbond FNV Sport, de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) en belangenvereniging Sportkracht 12 hebben bij minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) aangedrongen een dergelijk financiële buffer op te tuigen.

Het zijn vooral de toegenomen energielasten die de 25.000 sportverenigingen in Nederland in toenemende mate in de problemen brengen. ‘Om het hoofd boven water te houden moeten ze impopulaire maatregelen nemen, waardoor steeds meer personeel de sector verlaat, terwijl ze juist alles op alles moeten zetten om personeel te behouden’, stellen de drie organisaties.

‘Onbetaalbare energierekeningen, ouders die het lidmaatschap van hun kinderen opzeggen en personeel dat de sector verlaat. De minister moet snel met een noodfonds komen, ze kan niet aan de zijlijn blijven staan’, zegt Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Sport. ‘We moeten ook de trainers behouden voor onze sporttalentjes; trainers zijn vaak de eerste die van de loonlijst afvallen. Als dit nog lang doorgaat, dan wordt sporten een luxe en die kant moeten we niet op als maatschappij.’’

De KNVB kwam eerder deze maand met een soortgelijke oproep. De voetbalbond pleitte eveneens voor een noodfonds voor sportaanbieders, die zich door de hogere energielasten genoodzaakt zien om ingrijpende maatregelen te nemen, zoals het verhogen van de contributie of het invoeren van een doucheverbod. Het verhogen van de contributie kan ervoor zorgen dat mensen stoppen met sport. ‘Iets wat de volksgezondheid niet ten goede komt’, aldus de KNVB.