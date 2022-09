Energiebedrijven praten nog met kabinet, 'kan lange avond worden'

Energiebedrijven zijn nog in gesprek met het kabinet over maatregelen voor de hoge energierekening. Volgens ingewijden vanuit de sector "kan het nog een lange avond worden", al is ook niet uitgesloten dat de partijen er al snel uitkomen. Het is niet duidelijk of een eventueel akkoord maandagavond nog wordt bekendgemaakt of dat de partijen wachten tot dinsdag, Prinsjesdag. Dat laatste is het meest waarschijnlijke scenario.