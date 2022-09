Ook voorganger Windsor prijst dienstbaarheid Elizabeth

Aan het begin van de dienst voor koningin Elizabeth in de Saint George’s Chapel in Windsor prees voorganger David Connor de dienstbaarheid aan het land van koningin Elizabeth. ‘Hier in de kapel waar zij zo vaak heeft gebeden, moeten wij denken aan iemand wier ongecompliceerde maar diepgaande christelijke geloof zoveel vruchten heeft afgeworpen; vruchten in een leven van niet aflatende dienstbaarheid aan de natie, het Gemenebest en de wereld in het algemeen. Maar ook in vriendelijkheid, bezorgdheid en geruststellende zorg voor haar familie, vrienden en buren.’