Onderzoek: eten voor een miljard mensen bij veevoeralternatieven

Door graan en ander voer niet meer voor de veeteelt, maar voor menselijke consumptie te gebruiken, zouden een miljard mensen gevoed kunnen worden. Dat staat in maandag gepubliceerd Fins onderzoek. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Food.

Veel vee en gekweekte vis worden gevoed met voedingsmiddelen zoals granen, vis en peulvruchten die ook voor mensen eetbaar zijn. Onderzoekers in Finland onderzochten wat er zou gebeuren als meer voedsel dat voor dierlijke consumptie wordt geteeld naar de mens zou gaan. Vooral ook omdat de wereld worstelt om honderden miljoenen mensen voldoende voeding te geven om hun gezondheid op peil te houden.

In het onderzoek werden gegevens over het wereldwijde voedselsysteem voor de productie van gewassen, vee en aquacultuur, geanalyseerd. Daarbij concentreerden de onderzoekers zich vooral op het gebruik van diervoeder en de beschikbaarheid van andere potentiële voedselbronnen voor dieren.

13 procent

Het vervangen van het veevoer zou de wereldwijde menselijke voedselvoorziening met 13 procent in termen van calorieën en met 15 procent in termen van eiwitten kunnen verhogen. ‘Dat is ongeveer een miljard mensen’, vertelde hoofdauteur Vilma Sandstrom van de Finse Aalto Universiteit.

Ongeveer 15 procent van de meer dan zes miljard ton diervoeder die elk jaar wordt verbruikt, bestaat uit producten die rechtstreeks als menselijk voedsel kunnen worden gebruikt. Wereldwijd bestaat 49 procent van het voer in de aquacultuur, 68 procent in de pluimvee en 38 procent in de varkensvleesproductie uit voedsel dat eetbaar is voor mensen, zo bleek uit het artikel.

Alternatieven

De onderzoekers wezen ook direct op beschikbare alternatieven die alleen eetbaar zijn voor dieren. Dan gaat het onder andere om bijproducten van de plantaardige productie zoals stro, bladeren, distilleerkorrels, suikerbieten, koolzaad en katoenzaad. Ook gaat het om dierlijke bijproducten zoals vlees- en beendermeel.

‘Veel daarvan blijft gewoon op het veld liggen of wordt verspild’, aldus Sandstrom. ‘Ze zijn niet noodzakelijk klaar om onmiddellijk aan dieren te worden gevoerd, maar dit is een mogelijkheid die we hebben.’

Broeikasemissies

De teelt van gewassen voor veevoer heeft ook grote gevolgen voor het milieu en het klimaat. De vleesproductie alleen al is verantwoordelijk voor meer dan 14 procent van alle broeikasgasemissies en de landbouw gebruikt nu meer dan driekwart van het beschikbare zoetwater op aarde.