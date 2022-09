De Mol kreeg na The Voice-onthullingen ‘lawine’ aan haat

Linda de Mol kreeg na de onthullingen over het seksueel wangedrag van haar voormalige partner Jeroen Rietbergen bij The Voice een ‘lawine aan keiharde meningen’ over zich heen. Zij refereert aan ‘gasten en presentatoren in talkshows en showrubrieken, anonieme beschuldigingen, oordelen, en lelijke columns’. Dat schrijft De Mol in de editorial van de nieuwe LINDA. waarvan maandag een klein deel online is gezet.

De Mol heeft professionele hulp ingeschakeld in deze periode. ‘Ik kon letterlijk niet bevatten dat mij - door een niet-kloppende zin in Jeroens statement - een deel van de schuld in de schoenen geschoven werd. Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal van niets bij The Voice’, schrijft De Mol. De presentatrice en bladenmaakster lijkt te refereren aan de zin in de verklaring van Rietbergen dat hij ‘met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte stelde’, maar uitsluitsel hierover geeft zij in het fragment van haar editorial niet.

De zus van The Voice-bedenker John de Mol hield zich vast aan een advies van een goede vriend die beklemtoonde dat ‘het hier een hele kleine groep boze schreeuwers die helaas veel aandacht genereren in de media. Onthou één belangrijk ding: ‘DE LIEVE MENSEN ZIJN MET MEER!’ Het werd mijn mantra: de lieve mensen zijn met meer.’

De Mol besloot in januari al haar werkzaamheden tijdelijk neer te leggen, nadat naar buiten was gekomen dat haar partner Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland. Ze verbrak haar relatie met Rietbergen. Begin september keerde De Mol terug op televisie met haar programma Miljoenenjacht.