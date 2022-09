Vader vast voor poging tot moord op zijn twee kinderen in Asten

De politie kreeg vrijdagochtend meerdere meldingen binnen, onder anderen van de moeder van de kinderen. Ze belde in paniek op omdat ze dacht dat haar kinderen mogelijk waren omgebracht door haar man, met wie ze relationele problemen had.

Agenten troffen de kinderen versuft aan in de woning. Ze hadden meerdere verwondingen aan onder meer hun hals en hoofd en werden direct naar het ziekenhuis gebracht. ‘Inmiddels gaat het naar omstandigheden een stuk beter met de kinderen’, aldus het OM.

De man is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die bepaalde dat hij twee weken langer vast moet blijven zitten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning loopt nog.