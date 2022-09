Penn vertrekt zomer volgend jaar als burgemeester van Maastricht

De eerdere datum maakt het volgens haar mogelijk dat haar opvolger nog voor het zomerreces geïnstalleerd kan worden. Penn heeft gouverneur Emile Roemer van Limburg op de hoogte gesteld van haar verzoek, zodat hij de procedure kan starten voor een opvolger.

‘U kunt erop rekenen dat ik met volle energie en inzet mijn fantastische acht jaar als burgemeester van onze stad zal afsluiten’, schrijft Penn aan de raad. ‘Ik zie uit naar een goede samenwerking met uw raad in mijn laatste maanden in dit eervolle ambt.’

Penn, geen lid van een politieke partij, werd in 2015 burgemeester van Maastricht, nadat de gemeenteraad het vertrouwen in haar voorganger Onno Hoes (VVD) had opgezegd. Eerder was Penn vicepresident van de rechtbank in Maastricht, hoofdofficier van justitie van het parket in Maastricht en lid van het College van procureurs-generaal in Den Haag.