Brancheverenigingen: verlaag belasting op openbaar vervoer

De btw is nu nog 9 procent en moet naar 0 procent, vinden de organisaties. Ze doen de oproep andermaal in de aanloop naar Prinsjesdag. Rover deed in januari 2020 ook al een oproep voor het verlagen van de btw in het openbaar vervoer.

‘Lang niet iedereen is in het bezit van een auto of kan zijn bestemming lopend of met de fiets bereiken. Een grote groep mensen zijn aangewezen op het openbaar vervoer en ook de prijzen van het ov staan onder druk door de hoge inflatie’, zeggen OV-NL en Rover.

Europese richtlijn

Het openbaar vervoer is daarnaast een ‘schoon, duurzaam en inclusief vervoerssysteem’ en daarmee een ‘basisvoorwaarde om Nederland in beweging te houden’. Ook is het ov nodig om de klimaat- en bereikbaarheidsdoelen te halen, vinden de clubs.

Enige jaren geleden werd de belasting op het openbaar vervoer verhoogd van 6 procent naar 9 procent. De organisaties wijzen verder op een nieuwe Europese richtlijn die het mogelijk maakt de btw helemaal af te schaffen voor reizen met de bus, trein en metro.