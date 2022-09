Ralph Lauren verwacht meer omzet te halen met duurdere kleding

Ralph Lauren rekent de komende boekjaren op een omzetgroei van zo’n 7 tot 9 procent per jaar. Daarbij worden wisselkoerseffecten buiten beschouwing gelaten. De prognose van het merk is ambitieuzer dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

Het bedrijf is ook van plan om tot en met het boekjaar 2025 ongeveer 2 miljard dollar terug te geven aan de aandeelhouders. Dat gebeurt via dividenden en de inkoop van aandelen.