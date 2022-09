Leider van derde partij van Zweden mag regering gaan vormen

De sociaaldemocraten van zittend premier Magdalena Andersson kregen de meeste stemmen, maar doordat de Zweedse partijen al voor de verkiezingen aan blokvorming hebben gedaan, komen zij niet in de regering. Het rechtse blok behaalde een meerderheid namens de uiterst rechtse Zweden Democraten, de conservatieve Gematigde Uniepartij, de christendemocraten en de liberalen. Van de 349 zetels bezitten zij er 176.

Van de rechtse partijen werden de Zweden Democraten van partijleider Jimmie Akesson het grootst. Maar vanwege de extreme standpunten van die partij, wilden de andere partijen Akesson niet steunen om premier te worden. Waarschijnlijk komen de Zweden Democraten niet in de regering, maar zullen ze meedoen in een gedoogconstructie. De partij zal als grootste in het rechtse blok in elk geval veel invloed uitoefenen.