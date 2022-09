Ambassadeurs Rusland en Belarus niet uitgenodigd voor Prinsjesdag

De ambassadeurs van Rusland, Belarus en Afghanistan zijn niet uitgenodigd om aanwezig te zijn bij Prinsjesdag. Het is uitzonderlijk dat een ambassadeur in Den Haag niet wordt gevraagd om bij de troonrede aanwezig te zijn.

"In principe wordt iedereen uitgenodigd", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de diplomatieke vertegenwoordigers van Rusland en Belarus zijn niet welkom vanwege de oorlog in buurland Oekraïne.

Rusland viel Oekraïne op 24 februari binnen. Dat gebeurde onder meer vanuit Belarus. Daarna kondigden de EU en andere landen zoals de VS en het VK zware sancties af tegen Rusland. Ook Belarus kreeg te maken met nieuwe strafmaatregelen.

Afghanistan

Dat de ambassadeur van Afghanistan niet aanwezig is bij de toespraak van de koning in de Koninklijke Schouwburg heeft een andere reden. Nederland erkent het bewind van de Taliban niet. Zij namen vorig jaar augustus met geweld de macht over in Kabul.

De ambassadeurs krijgen in de Koninklijke Schouwburg een plek op basis van anciënniteit. De ambassadeur die het langste in Nederland verblijft, zit vooraan. Dat is dit jaar de ambassadeur van Nicaragua, aldus de woordvoerder van het ministerie.

Renovatie

De afgelopen twee jaar werd de zogeheten Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag in de Grote Kerk gehouden vanwege corona. Daar kon afstand worden gehouden, maar was alleen plaats voor Kamerleden en bewindslieden.

Dit jaar zijn er geen coronamaatregelen meer en kunnen alle gasten weer uitgenodigd worden, waaronder het hele corps diplomatique. Het Binnenhof wordt gerenoveerd en daarom wordt de troonrede niet uitgesproken in de Ridderzaal.