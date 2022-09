Ledenparlement FNV stemt in met vakbondseisen 2023

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha vreest dat werknemers dreigen op te draaien voor de huidige inflatie. ‘Mensen zien hun koopkracht als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dit is geen tijdelijk, maar een structureel probleem. Mensen die al moeilijk rondkwamen dreigen nu om te vallen door deze inflatieklap.’

De bond wil daarom de inflatie te lijf gaan met onder meer een automatische prijscompensatie in alle cao’s. Die houdt in dat een loon gekoppeld is aan de inflatie, die in augustus 12 procent bedroeg. FNV wil die koppeling vormgeven middels een systeem waarin jaarlijks op 1 januari de lonen worden aangepast. Daarin wordt het inflatiecijfer met terugwerkende kracht verwerkt.

Onbepaalde tijd

Begin september riep FNV werkgevers al op de lonen flink te verhogen om zo de inkomenscrisis aan te pakken. ‘Het kan niet zo zijn dat terwijl de economie groeit, bedrijven steeds meer winst afromen, topmanagers en aandeelhouders hun zakken vullen, en ondertussen de werknemers daar telkens de rekening voor laten betalen’, zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga destijds.

Ook ziet FNV dat werkgevers onvoldoende werknemers voor onbepaalde tijd in dienst nemen. Volgens de bond werken bijna 4 miljoen mensen met een tijdelijk contract, ook al doen zij werk dat blijvend is. ‘Bij structureel werk hoort een contract voor onbepaalde tijd. Dan betaal je als werkgever een eerlijke prijs voor arbeid en laat je zien dat je vertrouwen hebt in de mensen die voor je werken’, betoogt Boufangacha.

Vakbond CNV liet maandag weten dat personeel 5 tot 10 procent meer salaris moet krijgen bij nieuwe cao’s, al moet een definitief cao-voorstel nog komen. Volgens voorzitter Piet Fortuin is ‘een forse loonsverhoging hard nodig’. Volgens de vakbond zijn er ‘zat bedrijven die een stevige loonsverhoging best kunnen betalen’. Wel houdt CNV rekening met de situatie van bedrijven: sommige sectoren hebben het namelijk zwaar.