Persoonlijk briefje en bloemen van Charles op kist Elizabeth

De bloemen komen uit de tuin van Buckingham Palace, Clarence House en Highgrove House. In het stuk zit ook rozemarijn en mirte. Rozemarijn staat voor herinnering en mirte voor een gelukkig huwelijk, een verwijzing naar Elizabeths man Philip, met wie zij ruim zeventig jaar getrouwd was. De mirte is gegroeid uit een stekje van het bruidsboeket van de koningin.

Daarnaast zitten er onder meer rozen, dahlia’s en geraniums in het bloemstuk. Wat op het briefje staat, is niet bekend.