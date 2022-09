Unibail en Just Eat Takeaway grootste dalers in rode AEX

De Amsterdamse AEX-index zakte maandag dieper in het rood onder aanvoering van winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway. Beleggers bleven terughoudend door de vrees dat de renteverhogingen door centrale banken een wereldwijde economische recessie zullen veroorzaken. Op de aandelenmarkten wordt dan ook in spanning uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat.

In Londen zijn de financiële markten gesloten vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth. De Bank of England komt donderdag met een rentebesluit, dat een week werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin. Zowel de Federal Reserve als de Britse centrale bank zullen naar verwachting opnieuw hun rentetarieven stevig verhogen om de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan te pakken.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent in de min op 658,32 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 901,15 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,6 procent.

AkzoNobel

Naast Unibail (min 3,9 procent) en Just Eat (min 3,2 procent) stonden de chipbedrijven ASMI en Besi in de staartgroep van de AEX, met verliezen van dik 2 procent. Ook dataleverancier RELX verloor meer dan 2 procent. Verffabrikant AkzoNobel was de enige stijger met een plus van 0,4 procent.

In de MidKap sloten oliedienstverlener SBM Offshore en tankopslagbedrijf Vopak de rij, met minnen van rond de 4 procent. Air France-KLM daalde 0,5 procent. KLM schrapt maandag 42 vluchten vanwege de drukte en personeelskrapte op Schiphol. Op zaterdag en zondag schrapte KLM ook al tientallen vluchten. Roestvrijstaalmaker Aperam voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 1,2 procent.

Olie

Volkswagen verloor 1,2 procent in Frankfurt. Het Duitse autoconcern verwacht tot 9,4 miljard euro op te halen met de beursgang van Porsche. De introductieprijs van de aandelen van het Duitse sportautomerk ligt tussen 76,50 en 82,50 euro per aandeel. Daarmee wordt Porsche gewaardeerd op 70 miljard tot 75 miljard euro. Het gaat om een van de grootste beursgangen in Europa ooit.

De euro was weer minder waard dan 1 dollar door het vooruitzicht van een hogere rente in de VS. De eenheidsmunt stond op 0,9971 dollar, tegen 1,0002 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent in prijs tot 83,51 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 89,90 dollar per vat.