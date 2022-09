Mensenmenigte bij Windsor Castle zwelt al vroeg aan

Niet alleen in Londen, maar ook bij Windsor Castle ten westen van de Britse hoofdstad is het al vroeg druk met honderden belangstellenden die een glimp willen opvangen van de uitvaart van koningin Elizabeth.

De belangstellenden kunnen via televisieschermen zien wat er ondertussen in Londen gebeurt.

Omstreeks 17.00 uur (Nederlandse tijd) is er in Saint George’s Chapel een uitvaartdienst. De koningin wordt maandagavond bijgezet in de grafkelder van Saint George’s Chapel, naast haar vorig jaar overleden prins Philip.