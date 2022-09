Kremlin ontkent oorlogsmisdaden in Oekraïense regio Charkov

Bij de stad Izjoem, recent heroverd door Oekraïense militairen, zijn ongeveer 450 lichamen in massagraven gevonden. Volgens Oekraïne behoren de meeste lichamen toe aan burgers. Izjoem en andere delen van Charkov werden in de eerste weken van de oorlog ingenomen door het Russische leger.

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben onderzoekers bewijs van marteling gevonden. Bij sommige lichamen zouden de handen achter de rug zijn vastgebonden. Zelenski beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden, maar volgens het Kremlin klopt daar niks van. ‘Het is een leugen en we zullen natuurlijk de waarheid in dit verhaal verdedigen’, aldus een woordvoerder.

Volgens de zegsman is er sprake van ‘eenzelfde scenario als in Boetsja’. In deze plaats bij de Oekraïense hoofdstad Kiev werden eerder tientallen doden in burgerkleding gevonden, nadat Russische troepen het gebied hadden verlaten. Moskou ontkent dat er buitengerechtelijke executies hebben plaatsgevonden.