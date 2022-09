Advocaat: OM moet onjuiste informatie over Taghi rechtzetten

Het Openbaar Ministerie moet onjuiste informatie over de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi rechtzetten. Dat zei zijn advocaat Inez Weski maandag in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, bij de hervatting van haar pleidooi in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Afgelopen weekend publiceerde De Telegraaf het bericht dat Taghi een aanslag zou (laten) voorbereiden op prinses Amalia of premier Mark Rutte. Weski noemde deze aantijging namens Taghi toen al ‘valse, ongefundeerde informatie’. Weski riep het Openbaar Ministerie maandag op aan te geven welke informatie wel of niet zou kloppen. ‘Het OM heeft de plicht te tonen dat het nog enige zorg heeft voor het proces en de eerlijkheid daarvan.’

Taghi (44) is hoofdverdachte in het proces Marengo, die gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Weski begon vorige week aan haar pleidooi, waar deze maand en in december meerdere dagen voor uitgetrokken zijn. Zij meent dat het OM Taghi niet had mogen vervolgen, of dat de rechtbank hem moet vrijspreken.