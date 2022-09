Rusland en China gaan op defensiegebied meer samenwerken

Volgens de verklaring van de raad komt er ook meer samenwerking op het gebied van patrouilles en worden de contacten versterkt. De verklaring werd gedeeld tegelijk met het bezoek van Veiligheidsraad-secretaris Nikolaj Patroesjev aan China.

De leiders van Rusland en China ontmoetten elkaar vorige week voor het eerst in lange tijd weer in persoon. Vladimir Poetin en Xi Jinping zagen elkaar op een regionale top in Oezbekistan. Bij hun vorige ontmoeting begin dit jaar, voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, spraken ze een partnerschap ‘zonder limieten’ af.