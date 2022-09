Vastgoedconcern Unibail onderaan in licht lagere AEX

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield behoorde maandag tot de grootste dalers in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. Beleggers bleven voorzichtig door de vrees voor een wereldwijde economische recessie. Ook wordt gewacht op het belangrijke rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. In Londen zijn de financiële markten gesloten vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth.

De Bank of England komt donderdag met een rentebesluit, dat een week werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin. Zowel de Federal Reserve als de Britse centrale bank zullen naar verwachting opnieuw hun rentetarieven stevig verhogen om de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Ook centrale banken in onder meer Zweden, Zwitserland, Noorwegen, Japan en Turkije beslissen deze week over de rente.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 661,22 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 905,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent.

ArcelorMittal

Naast Unibail (min 2,5 procent) stonden staalmaker ArcelorMittal en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway in de staartgroep met verliezen tot 1,5 procent. Prosus kampte met stevige koersverliezen in de Chinese techsector, waar de techinvesteerder via internet- en gamesbedrijf Tencent een groot belang in heeft. Het aandeel zakte in Amsterdam 1,1 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips, levensmiddelenconcern Unilever en verffabrikant AkzoNobel waren de enige stijgers, met plussen tot 0,6 procent.

In de MidKap verloor luchtvaartcombinatie Air France-KLM 2 procent. KLM schrapt maandag 42 vluchten vanwege de drukte en personeelskrapte op Schiphol. Op zaterdag en zondag schrapte KLM ook al tientallen vluchten. Advies- en ingenieursbureau Arcadis daalde 1,1 procent. De aandeelhouders van het Canadese ontwerpbureau IBI Group hebben hun steun uitgesproken voor de overname van het bedrijf door Arcadis.

Volkswagen

In Frankfurt won Volkswagen 0,6 procent. Het Duitse autoconcern verwacht tot 9,4 miljard euro op te halen met de beursgang van Porsche. De introductieprijs van de aandelen van het Duitse sportautomerk ligt tussen 76,50 en 82,50 euro per aandeel. Daarmee wordt Porsche gewaardeerd op 70 miljard tot 75 miljard euro. Het gaat om een van de grootste beursgangen in Europa ooit.

De euro was 0,9974 dollar waard, tegen 1,0002 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 84,55 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 90,98 dollar per vat.