Allianz: chiptekort kost Europese auto-industrie 100 miljard euro

Het tekort aan chips heeft de Europese auto-industrie in 2021 en dit jaar zo’n 100 miljard euro gekost, heeft kredietverzekeraar Allianz Trade becijferd.

Door het chiptekort zijn er wereldwijd ongeveer 18 miljoen voertuigen minder geproduceerd. Volgens Allianz kregen vooral de Europese automakers harde klappen.

De kenners bij de kredietverzekeraar stellen dat de industrie de problemen voor een deel zelf over zich heeft afgeroepen. ‘Om de klap van corona op te vangen, voerden autofabrikanten forse bezuinigingen door. Onder meer door voorraden en bestellingen van halfgeleiders te minimaliseren’, aldus Allianz.

Voor 600 euro aan chips in een auto

Hierdoor zochten chipfabrikanten hun heil elders en werd de productie afgestemd op sterke markten zoals die van computers en datacenters. ‘Toen de automarkt weer aantrok, bleek er nog maar een beperkte hoeveelheid chips beschikbaar voor de auto-industrie’, stelt Allianz vast.

De verzekeraar voorziet dat de toelevering van chips in Europa nog lange tijd een onzekere factor blijft. Gemiddeld zit er voor ongeveer 600 euro aan chips in een auto, een ruimschootse verdubbeling in de afgelopen tien jaar. ‘Die trend zet alleen maar verder door’, aldus Allianz.