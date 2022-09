Bloomberg: economen zien grotere kans recessie economie eurozone

Een recessie in de eurozone is de komende tijd zeer waarschijnlijk. Dat zeggen economen gepolst door persbureau Bloomberg. Zij schatten de kans op een economische krimp in twee opeenvolgende kwartalen, waarmee een technische recessie wordt gedefinieerd, in de komende twaalf maanden nu op 80 procent. Bij een eerdere peiling was dat nog een kans van 60 procent.