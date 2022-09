AEX begint lager, beurs Londen dicht vanwege uitvaart Elizabeth

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht lager te beginnen aan de nieuwe week. De beurshandel zal deze week vooral in het teken staan van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat woensdag op het programma staat. In Londen zijn de financiële markten gesloten vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth. De Bank of England komt donderdag ook met een rentebesluit, dat een week werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin.

Zowel de Federal Reserve als de Britse centrale bank zullen naar verwachting opnieuw hun rentetarieven stevig verhogen om de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Ook centrale banken in onder meer Zweden, Zwitserland, Noorwegen, Japan en Turkije beslissen deze week over de rente.

Ook gaat de aandacht uit naar de Europese energiecrisis. In meerdere Europese landen wordt gewerkt aan steunmaatregelen om bedrijven en huishoudens te helpen met de hogere energienota. In de miljoenennota, die het kabinet dinsdag presenteert op Prinsjesdag, kunnen ook maatregelen zitten om de energienota voor Nederlandse huishoudens en bedrijven te verlagen.

Air France-KLM

De aandelenmarkten in Azië gingen maandag verder omlaag door de aanhoudende vrees voor een wereldwijde economische recessie. In Japan hadden beleggers een vrije dag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,2 procent in de min onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,5 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de coronalockdown in de Chinese miljoenenstad Chengdu is opgeheven.

Op het Damrak gaat de aandacht onder meer uit naar Air France-KLM. KLM schrapt maandag 42 vluchten vanwege de drukte en personeelskrapte op Schiphol. Op zaterdag en zondag schrapte KLM ook al tientallen vluchten.

Volkswagen

In Frankfurt staat Volkswagen in de belangstelling. Het Duitse autoconcern verwacht tot 9,4 miljard euro op te halen met de beursgang van Porsche. De introductieprijs van de aandelen van het Duitse sportautomerk ligt tussen 76,50 en 82,50 euro per aandeel. Daarmee wordt Porsche gewaardeerd op 70 miljard tot 75 miljard euro. Het gaat om een van de grootste beursgangen in Europa ooit.

De euro was 0,9980 dollar waard, tegen 1,0002 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen licht omhoog door de hoop dat de Chinese vraag naar de brandstof weer zal aantrekken door het einde van de lockdown in Chengdu. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 85,38 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 91,71 dollar per vat.