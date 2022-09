Porsche mikt op waarde van 70 tot 75 miljard met beursgang

Daarmee zou het een van de grootste Europese beursgangen in jaren worden. Porsche krijgt op donderdag 29 september een eigen notering aan de beurs in Frankfurt.

Volkswagen wil de miljardenopbrengst van de verkoop van een deel van zijn belang in Porsche investeren in de ontwikkeling van elektrische auto’s. De oorlog in Oekraïne zorgde het afgelopen jaar voor veel onzekerheid en dalende beurskoersen. Toch is er nog veel interesse bij investeerders voor de luxesportautofabrikant Porsche.