Orkaan Fiona veroorzaakt overstromingen in Puerto Rico

Orkaan Fiona is zondagmiddag (lokale tijd) aan land gekomen in Puerto Rico. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) had ‘catastrofale’ overstromingen en modderstromen voorspeld. Uit de eerste ooggetuigenverslagen komt naar voren dat het water in verschillende rivieren in slechts uren tijd al meters steeg. Ook viel de stroom op het hele eiland van 3,3 miljoen inwoners uit.

Een meteoroloog van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zegt tegen The Washington Post dat zeker tien rivieren in de nacht van zondag op maandag zijn overstroomd. Het NHC meldde zondag al dat er op plekken 50 centimeter neerslag was gevallen en gaf voor het Caribische gebied van de Verenigde Staten waarschuwingen voor plotselinge overstromingen af. Ooggetuigen spreken tegenover persbureau Reuters van een waterstijging ‘tot wel zes meter’ in verschillende rivieren.

Het NHC, dat de storm als een orkaan van categorie 1 indeelt, meldt aanhoudende windsnelheden van 140 kilometer per uur. De regens zijn sinds zondagochtend (lokale tijd) in hevigheid toegenomen, evenals de windstoten. De autoriteiten hebben meer dan honderd schuilplaatsen geopend en stranden en casino’s gesloten, en inwoners werden verzocht een veilig onderkomen te zoeken. Havens zijn gesloten en vluchten vanaf de belangrijkste internationale luchthaven van Puerto Rico zijn geannuleerd.

Brug ingestort

Volgens de BBC zijn de elektriciteitsproblemen op een deel van het eiland maandagochtend alweer verholpen, nadat zondag in heel Puerto Rico de stroom uitviel. Het kan volgens de beheerder van het elektriciteitsnet nog wel enkele dagen duren voordat de rest van de bewoners weer stroom heeft.

In Utuado, in de bergachtige regio Cordillera Central ten noorden van de stad Ponce, is een brug ingestort. Op Twitter circuleren beelden waarop te zien is hoe het water de overblijfselen van de brug overspoelt. De brug was gebouwd nadat orkaan Maria in 2017 de vorige brug had verwoest.

Eén dode gemeld

Hevige regens en modderstromen werden ook voorspeld voor de Dominicaanse Republiek naarmate de storm richting het noordwesten raast. Fiona groeit in de komende dagen vermoedelijk nog in sterkte terwijl ze zich via Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek over de zuidwestelijke Atlantische Oceaan beweegt.

De Amerikaanse president Joe Biden keurde zondag een noodverklaring voor Puerto Rico goed waarmee hij het noodagentschap FEMA machtigt om rampenbestrijding te coördineren en noodmaatregelen te nemen.

Er is tot nu toe één dode gemeld die verband houdt met Fiona. Op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe werd zaterdag een man dood aangetroffen nadat zijn huis was weggevaagd door overstromingen.