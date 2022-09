Gewonde door woningbrand in Geldrop

Door een woningbrand in het Brabantse Geldrop is in de nacht van zondag op maandag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer, die met meerdere voertuigen was uitgerukt, heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere woningen.

De brand is hoogstwaarschijnlijk even voor 03.30 uur ontstaan in de keuken van een restaurant dat onder de woning ligt, aldus de woordvoerder. Ongeveer een half uur later was het vuur geblust. Door de brand is een gasleiding beschadigd. Die wordt volgens de veiligheidsregio afgesloten door netbeheerder Enexis.