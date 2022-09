Verdachten van Beuningse vergismoord voor de rechter

Ruim twee jaar na de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy begint de rechtbank Gelderland aan het strafproces over deze zogenoemde Beuningse vergismoord. Meerdere verdachten van de achtkoppige groep staan behalve voor deze moord terecht voor een liquidatiepoging in Tienhoven. Ook in die zaak zou er sprake zijn van een vergissing.

Mehmet Kiliçsoy (49) werd op 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen ’s morgens rond 08.30 uur in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. Volgens het Openbaar Ministerie wijst alles erop dat hier sprake is geweest van een vergismoord.

Voor de inhoudelijke behandeling wijkt de rechtbank Gelderland om logistieke redenen een aantal dagen uit naar de rechtbank in Rotterdam. Daar staan maandag zes mannen terecht die worden verdacht van moord of moord in vereniging. Van een van de verdachten is volgens justitie DNA aangetroffen in de VW Transporter. Telefoonnummers die volgens het OM aan enkele verdachten te linken zijn, hebben van Amsterdam naar Beuningen zendmasten aangestraald op en rond de liquidatiedag. Deels zijn die nummers ook te linken aan de liquidatiepoging bij een chaletpark in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020. Daarbij raakte een man gewond.

Een van de verdachten staat deze week bij de rechtbank bovendien terecht voor voorbereidingshandelingen rond de moord op Ayla Mintjes (27), vorig jaar in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West. Bij deze schietpartij was haar criminele vriend Anis B. het vermoedelijke doelwit. De drie schutters zijn afgelopen zomer reeds veroordeeld tot celstraffen van 20, 22 en 26 jaar.

De rechtbank trekt meerdere dagen uit voor het strafproces. Op 31 oktober worden de strafeisen verwacht. De uitspraak staat gepland op 20 december.