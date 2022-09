Kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten

Het kabinet en de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten maandag verder hoe zij de stijgende energiekosten kunnen beteugelen. Zondag praatten zij daar ook al over, maar toen leidde het niet tot een akkoord. Volgens ingewijden werd er in ieder geval gesproken over een prijsplafond.

Vrijwel zeker zal er geen plafond komen voor volledig energiegebruik. Bronnen zeiden tegen het AD dat mensen voor gemiddeld gebruik de energieprijs betalen van voor de oorlog in Oekraïne, waarna de gasprijs fors steeg. Voor extra gebruik zal de huidige energieprijs gelden. Waar precies de grens komt te liggen, konden ingewijden niet bevestigen.

Het plan lijkt sterk op het voorstel waar oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA begin september mee kwamen. Zij opperden toen al om voor gebruik tot 1500 kuub gas en 3300 kWh aan stroom het oude tarief te laten gelden.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) noemde dat idee "heel constructief" maar waarschuwde dat het moeilijk was om dit jaar nog in te voeren. Vooral kleinere leveranciers zouden moeite hebben om de maatregel uit te voeren.

Het kabinet heeft al beloofd dat deze winter niemand wordt afgesloten van energie omdat hij of zij de rekening niet kan betalen. Maar hoe dit precies geregeld moet worden, bespreken het kabinet en de coalitie nog. Mogelijk gaat het via een fonds of kredieten voor energiebedrijven, zodat die niet in de problemen komen als veel klanten minder gaan betalen.