CBS: toerismesector herstelde vorig jaar licht van coronacrisis

In totaal werd er vorig jaar voor 58,9 miljard euro besteed aan toerisme, bijna 6 miljard euro meer dan in 2020. Het gaat daarbij om bestedingen in de Nederlandse economie, zowel door toeristen die Nederland bezoeken als binnenlands toerisme.

Maar dat is nog altijd bijna 32 miljard euro minder dan voor de coronacrisis, aldus het CBS. Door de coronamaatregelen waren ook in 2021 veel toeristische activiteiten nog niet mogelijk. Zo was er in de eerste maanden nog sprake van een lockdown met avondklok.

De toerismesector had zwaar te lijden onder de coronacrisis doordat mensen niet meer op reis konden. In 2020 daalde de bijdrage aan de Nederlandse economie daardoor nog met 51,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de pandemie maakte de sector nog voor 4,4 procent deel uit van de economie.

Hoewel de branche licht herstelde, waren er volgens het CBS ook meerdere sectoren die vorig jaar krompen. Onder meer de kunst-, cultuur- en sportsector werden nog hard geraakt door de coronamaatregelen.