Koning Charles ‘diep geraakt’ door vele steunbetuigingen

De Britse koning Charles III heeft iedereen aan de vooravond van het afscheid van koningin Elizabeth II bedankt voor alle steunbetuigingen die hij heeft ontvangen na het overlijden van zijn moeder. Hij en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla zeggen in een verklaring ‘diep geraakt’ te zijn door de vele condoleances en steunbetuigingen van over de hele wereld.

‘Het heeft ons buitengewoon ontroerd dat iedereen in Londen, Edinburgh, Hillsborough en Cardiff de moeite nam om langs te komen en respect te betuigen aan de levenslange dienst van mijn dierbare moeder, de overleden koningin’, zegt Charles in een bericht dat door Buckingham Palace is verspreid.

‘Terwijl we ons allemaal voorbereiden om afscheid te nemen, wilde ik van deze gelegenheid gebruikmaken om al die talloze mensen te bedanken die zo’n steun en troost zijn geweest voor mijn familie en mijzelf in deze tijd van verdriet’, aldus de kersverse koning.

De uitvaart van koningin Elizabeth vindt maandag plaats in Westminster Abbey.