Vogelgriep bij bedrijf in Oldekerk, 38.000 dieren geruimd

Bij een pluimveebedrijf in Oldekerk in de provincie Groningen is vogelgriep vastgesteld, zo meldt het ministerie van Landbouw zondag. Bij het vermeerderingsbedrijf van ouderdieren worden, om verspreiding van het virus te voorkomen, de in totaal circa 38.000 dieren geruimd. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

In een zone van een kilometer rond het getroffen bedrijf ligt een ander bedrijf, dat leegstaat. Binnen een zone van drie kilometer ligt nog een pluimveebedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of daar ook vogelgriep heerst. In een zone van tien kilometer rond het getroffen gebied liggen dertien andere pluimveebedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.

Het vervoersverbod geldt voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Ook de jacht op vogels ligt aan banden in het gebied.

Oldekerk ligt in een regio waar ook de regionale ophok- en afschermplicht nog van kracht is. Binnen de tien-kilometerzone geldt per direct de ophok- en afschermplicht ook daar waar deze nog niet van kracht was.