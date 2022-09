Groot-Brittannië heeft in het hele land een minuut stilte in acht genomen om koningin Elizabeth II te gedenken. Mensen werden aangemoedigd om het moment op hun stoep, bij waken of anderszins in het openbaar te markeren.

De minuut stilte om de langst dienende monarch in de Britse geschiedenis te gedenken was om 20.00 uur plaatselijke tijd, dus om 21.00 uur in Nederland. Nadien was op plekken door het hele koninkrijk applaus te horen.