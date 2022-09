Oranjes arriveren op Buckingham Palace

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn zondagavond aangekomen op Buckingham Palace. Rond 19.15 uur Nederlandse tijd arriveerden ze in een bus met diverse andere royals bij het paleis voor de receptie die koning Charles houdt naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth voor presidenten, premiers, vorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders .

Op beelden van Britse media was te zien dat Máxima en Beatrix bij binnenkomst in gesprek waren met de Japanse keizer Naruhito. Op hetzelfde tijdstip kwamen ook onder meer de koning Filip en koningin Mathilde van België aan, net als groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg. Koningin Margrethe van Denemarken werd begeleid door haar oudste zoon kroonprins Frederik.

De hoogwaardigheidsbekleders krijgen voorafgaand aan de begrafenis de kans om in Westminster Hall afscheid te nemen van Elizabeth. Haar kist staat daar sinds woensdag. Onder meer de koningsparen van Spanje en Zweden maakten daar zondag al gebruik van. Het is niet duidelijk of Willem-Alexander, Máxima en Beatrix dat ook nog zullen doen.

Het gebied rondom Buckingham Palace is vanwege de komst van alle hoogwaardigheidsbekleders voor het publiek gesloten.