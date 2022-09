Zondag is officieel de koudste 18 september ooit gemeten. Volgens Weeronline bleef de maximumtemperatuur in De Bilt steken op 13,3 graden. Het oude record uit 1962 stond op 13,5 graden. Op een paar plekken in het oosten van het land kwam de maximumtemperatuur nog lager uit. Zo bleef het kwik in Enschede tot dusver steken op slechts 12,1 graden.