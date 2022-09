Jumbo bespreekt komende dagen ‘ontstane situatie’ topman Van Eerd

Jumbo bespreekt de komende dagen ‘de ontstane situatie’ nadat topman Frits van Eerd eerder deze week is opgepakt als verdachte in een groot witwasonderzoek. Zondag is hij weliswaar heengezonden, maar het Openbaar Ministerie beschouwt hem nog wel als verdachte.

‘Wij verwachten binnenkort met meer informatie te komen’, zo staat in een verklaring die is ondertekend door de familie Van Eerd, het directieteam en de raad van commissarissen van Jumbo. De situatie zal de komende dagen ‘met elkaar’ en ‘zorgvuldig’ besproken worden. Jumbo zegt niets over wat zijn aanhouding voor zijn positie binnen het bedrijf betekent. Jumbo zelf is niet betrokken bij de zaak.

‘Eerder deze week heeft Jumbo kennisgenomen van een onderzoek dat plaatsvindt door het Openbaar Ministerie waarbij Frits van Eerd is aangehouden. We zijn blij te kunnen melden dat Frits inmiddels weer bij zijn familie is. Hij blijft onderdeel uitmaken van het lopende onderzoek. Het is een heftige periode voor iedereen’, vermeldt het statement verder. Het directieteam zal de dagelijkse bedrijfsvoering verzorgen, benadrukt het bedrijf zondag nogmaals.

Hoofdverdachte

In de zaak zit de 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze nog wel vast, zo meldde het OM zondag. Een 57-jarige vrouw uit Gasteren zat tot zondag ook nog vast, maar zij is net als Van Eerd heengezonden. Zij blijft wel verdachte. Vijf verdachten die ook werden opgepakt in de zaak werden eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man en een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog verdachten in de zaak.

Dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd doorzocht.