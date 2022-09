Elf mensen opgepakt bij rellen na wedstrijd Den Bosch - TOP Oss

De agressie van de supporters richtte zich ook op politie en ordebewakers. Een steward raakte gewond aan het hoofd en moest naar het ziekenhuis. Ook twee agenten raakten lichtgewond. De hooligans gooiden met stenen en fakkels naar agenten en de ME. De Mobiele Eenheid moest charges uitvoeren om de groepen te scheiden.

Het onderzoek is nog niet afgerond. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De dreiging was dusdanig groot dat de burgemeester van Den Bosch Jack Mikkers een noodbevel moest uitvaardigen om de politie haar werk te kunnen laten doen.

Hij noemt de agressie en het geweld tegen de politie en stewards onacceptabel. ‘Zij hebben een verantwoordelijke rol en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Ik wil in overleg met alle betrokken partijen, waaronder de clubs en de KNVB, kijken naar gepaste maatregelen. Want bij voetbal moet het plezier centraal staan. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Dat zal iedereen onderstrepen.’