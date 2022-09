Regionale banken VS mogelijk belast met nieuwe crisisregels

Amerikaanse autoriteiten overwegen nieuwe regels in te stellen voor regionale banken zodat ze bij een toekomstige crisis gemakkelijker kunnen worden ontmanteld. Dat meldde nieuwsorganisatie Dow Jones zondag op basis van ingewijden.

De nieuwe regels die worden overwogen omvatten eisen voor regionale banken om langlopende schulden aan te gaan die kunnen helpen verliezen op te vangen in geval van problemen. Daarmee gelden straks bepaalde regels die al voor systeembanken gelden in afgeslankte vorm ook voor regionale banken.

De regering-Biden en toezichthouders zijn bezorgd dat de gestage groei van de grootste regionale banken van het land de risico’s voor de financiële stabiliteit vergroot. Het gaat dan om banken als US Bancorp, Truist Financial en PNC Financial Services Group.