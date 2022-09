Elf aanhoudingen na grote vechtpartij in Waalwijk

Elf jongeren zijn zaterdagavond in Waalwijk (Noord-Brabant) aangehouden nadat de politie moest ingrijpen bij een vechtpartij. Agenten troffen op de Wederikstraat zo’n tachtig personen aan. Meerdere personen raakten gewond.

De elf verdachten zijn tussen de 16 en 23 jaar oud en komen uit Den Haag en omgeving. Ze zitten nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging en worden verhoord. De politie nam eveneens slag- en steekwapens in beslag.

Rond 19.15 uur kreeg de politie een melding over een vechtpartij tussen vermoedelijk twee groepen. Een politiewoordvoerster kan niet zeggen waar het conflict over ging. Ook is niet duidelijk hoeveel gewonden er precies waren.

De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden zich te melden.