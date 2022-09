Tientallen doden door ongeluk met ‘quarantainebus’ in China

Door een busongeluk in het zuidwesten van China zijn zondag 27 mensen om het leven gekomen, melden de lokale autoriteiten. Nog eens twintig anderen raakten gewond. Het gaat om het dodelijkste verkeersongeluk in het land tot nu toe dit jaar. De slachtoffers waren onderweg naar een quarantainecentrum voor coronapatiënten.

Het ongeluk vond om 02.40 uur (lokale tijd) plaats op een snelweg in een bergachtig gebied in de provincie Guizhou, zo’n 170 kilometer ten zuidoosten van Guiyang, de hoofdstad van de provincie. Volgens de staatsomroep CCTV kwam de bus, waar in totaal 47 mensen in zaten, door nog onbekende reden op zijn kant te liggen.

Op sociale media gingen al snel foto’s rond waarop te zien zou zijn dat de passagiers en de chauffeur speciale pakken dragen die bescherming moeten bieden tegen het coronavirus. De autoriteiten hebben zondag bevestigd dat de bus ‘mensen die aan de epidemie gelinkt waren, vervoerde om ze in quarantaine te plaatsen’. Het is niet bekend of de slachtoffers zelf besmet waren met het coronavirus of dat ze in contact zijn geweest met mensen met corona.

China kent een streng ‘zero-Covid’-beleid. Mensen die positief testen op het virus worden direct in quarantaine geplaatst, net als mensen met wie zij contact hebben gehad.