Wachtrijbandjes voor afscheid Elizabeth verhandeld op eBay

Verkoopsite eBay wil voorkomen dat mensen polsbandjes voor de wachtrij voor het afscheid van koningin Elizabeth via de site proberen te verkopen. De duizenden mensen die in Londen in de rij staan voor het afscheid van de overleden vorstin in Westminster Hall krijgen een bandje om hun plek in de rij te markeren. Britten proberen de gebruikte bandjes nu op eBay te slijten.

De unieke bandjes, die in verschillende kleuren worden uitgegeven, worden soms zelfs aangeboden voor 1000 of 2000 pond (respectievelijk 1140 of 2280 euro). Het verkopen van de bandjes gaat echter tegen het beleid van de website in, laat een woordvoerder volgens ITV weten. Hij stelt dat eBay het aanbod van de bandjes daarom van de site haalt.

In Westminster Hall kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Daarvoor staan duizenden mensen in de rij. Afscheid nemen kan tot maandag 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.

Wachttijd van 13,5 uur

De Britse autoriteiten raden mensen echter af om zich nog aan te sluiten in de rij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth in Londen. De wachttijd is momenteel 13,5 uur en kan nog verder oplopen.

‘Om teleurstelling te voorkomen, ga alsjeblieft niet in de rij staan’, laat het ministerie voor Digitalisering, Cultuur, Media en Sport weten. Later op de dag wordt besloten wanneer de toegang tot de rij definitief sluit. In de nacht van vrijdag op zaterdag liep de wachttijd op tot zeker 25 uur. Volgens de BBC was de rij toen zo’n acht kilometer lang.