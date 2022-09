Code geel in noordelijk kustgebied vanwege zware windstoten

In het noorden van het land kondigt het KNMI voor zondagmiddag en -avond code geel af. Het weerinstituut verwacht buien die gepaard gaan met zware windstoten die kunnen oplopen tot circa 85 kilometer per uur.

Volgens Weer.nl wordt de meeste wind verwacht in het Waddengebied, waarbij in het oostelijk deel windkracht 8 kan ontstaan. Code geel geldt vanaf 14.00 tot 22.00 uur op de Wadden, in Friesland en Groningen.

De stevige noordwestelijke wind komt volgens het weerbureau door een lagedrukgebied boven Scandinavië en een hogedrukgebied boven Groot-Brittannië. Naar verwachting neemt de wind in de avond en nacht af.