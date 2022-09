Duitse brouwers vrezen tekort aan koolzuur

Wie de komende maanden in Duitsland een koud biertje wil bestellen, moet niet raar op staan te kijken als het aanbod beperkt is. Duitse bottelaars en brouwers merken dat er een tekort aan koolzuur opdoemt.

Koolzuur is onder meer nodig om bier uit een tap te laten stromen. Zonder koolzuur zal bier ook niet schuimen. Het wordt ook gebruikt om prik in frisdrank te krijgen.

Tijdens de zomermaanden is er vaker sprake van een tekort aan koolzuur. Dat komt doordat kooldioxide, een belangrijk ingrediënt, een bijproduct is van de productie van meststoffen die in de zomermaanden doorgaans minder worden geproduceerd. De kunstmestproducenten hebben hun productie echter drastisch teruggeschroefd als gevolg van de stijgende gasprijzen. Gas is ook nodig in het productieproces.

Gasprijs flink gestegen

De prijs voor gas is in Europa flink gestegen door de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

Door de huidige situatie hebben bottelaars en brouwers momenteel slechts 30 tot 40 procent van de gebruikelijke hoeveelheid gas tot hun beschikking. ‘Dit heeft dramatische gevolgen voor veel bedrijven’, zegt Holger Eichele, directeur van de Duitse brouwersvereniging.

De verwachting is dat de problemen nog wel een tijd zullen aanhouden. ‘We gaan ervan uit dat het eerst nog erger wordt voordat het beter wordt’, zegt Sebastian Priller van de Riegele brouwerij in Augsburg.