Vogelgriep bij Overijssels eendenbedrijf, 60.000 dieren gedood

Bij een eendenbedrijf in het Overijsselse Schuinesloot (gemeente Hardenberg) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 60.000 dieren afgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In een zone van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf liggen nog 36 pluimveebedrijven. In het gebied geldt een vervoersverbod. Zeven bedrijven die binnen een straal van 3 kilometer van het eendenbedrijf liggen worden de komende weken intensief in de gaten gehouden door de NVWA.

Het vervoersverbod geldt voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Ook de jacht op vogels ligt aan banden in het gebied.

Afgelopen vrijdag werden in het Friese Tjerkgast al 87.000 vleeskuikens geruimd. In de afgelopen weken is vogelgriep ook vastgesteld in Daarle, Vriezenveen en De Krim (Overijssel), Zuid-Scharwoude, Wieringerwerf en Abbekerk (Noord-Holland), Lunteren en Maurik (Gelderland), Ried en Blija (Friesland), Bunschoten-Spakenburg (Utrecht), Ter Aar, Spijkenisse en Vlaardingen (Zuid-Holland) en twee keer in het Gelderse Barneveld.