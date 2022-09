Grote brand bij hout- en metaalverwerker in Ens

Bij een hout- en metaalverwerkingsbedrijf in Ens (Flevoland) is zondagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Het nablussen duurt vermoedelijk nog de hele ochtend.

Door de brand in het bedrijf aan het Oogstveld is isolatiemateriaal in de omgeving terechtgekomen. Volgens de brandweer zet de gemeente een veewagen in om de brokstukken op te ruimen. Omwonenden kunnen ze ook zelf oprapen en bij het restafval gooien. De brandweer adviseert wel daarna de handen te wassen.

De brand brak rond 05.00 uur door nog onbekende oorzaak uit. Volgens een woordvoerster van de brandweer zijn er twee loodsen verloren gegaan.